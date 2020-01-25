В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, в автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. Госпитализировали семь человек, погибших нет.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В пресс-службе УМВД сообщили, что по предварительным данным, водитель автобуса «Ман» 1953 года рождения не справился с управлением.

В МЧС «РИА Новости» уточнили, что ДТП произошло на трассе Козельск-Калуга в районе деревни Подборки. Автобус возвращался в Подмосковье. Как уточнил агентству представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.

В октябре 2019 года в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии погибли 35 паломников. Сообщалось, что из-за столкновения автобус загорелся, в нем находились граждане арабских и азиатских стран.