Полиция назвала предварительную версию ДТП с автобусом под Калугой

Водитель экскурсионного автобуса, перевозивший паломников после посещения монастыря в Калужской области, не справился с управлением, что послужило причиной ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«По предварительным данным, водитель автобуса «Ман» 1953 года рождения, перевозивший граждан из Козельского района Калужской области в Московскую область, на территории Перемышльского района Калужской области не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса», — говорится в сообщении.

Вечером 25 января экскурсионный автобус с паломниками, которые возвращались домой после посещения монастыря, съехал в кювет и опрокинулся набок на трассе Козельск — Калуга в районе деревни Подборки. В салоне автобуса находился 31 человек, в том числе двое детей. Семерых госпитализировали, погибших нет.