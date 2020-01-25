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RT опроверг переход Симоньян на пост гендиректора «Газпром-Медиа»

В пресс-службе телеканала RT призвали не доверять сообщения о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян возглавит «Газпром-Медиа» после ухода генерального директора холдинга Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера в правительство России. О том, что такое назначение состоится, ранее писала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

«Восемь лет назад с такой же «инфой стопроцентов» Собчак назначала Симоньян гендиректором НТВ», — сообщили РБК в пресс-службе RT.

Публикация о переходе Симоньян на работу в «Газпром-медиа» в Telegram-канале Ксении Собчак появилась вечером в субботу, 25 января. Маргарита Симоньян позднее опровергла эти сообщения, заявив, что «я не могла и не могу быть назначена главой чего бы то ни было, потому что, как известно, у меня сердечный приступ». Ксения Собчак репостнула эту запись с пометкой: «То есть это неправда? Врут источники?)»

Генеральным директором «Газпром-Медиа» в 2015 году стал Дмитрий Чернышенко. 21 января он был, согласно указу президента, назначен заместителем председателя правительства.

Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились
Технологии и медиа

В холдинг «Газпром-Медиа» входит девять эфирных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! СТРАНА», 2х2, «Супер»), а также 10 радиостанций, среди которых «Авторадио», Эхо Москвы», Comedy Radio, Energy, «Юмор FM» и другие. У холдинга также несколько студий, который занимаются кинопроизводством и дистрибуцией (среди них «Централ Партнершип» и Comedy Club Production), а также издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс». Согласно отчетности Газпромбанка, владельца холдинга, выручка «Газпром-Медиа» за девять месяцев 2019 года в целом снизилась на 1%, до 67,2 млрд руб. Операционная прибыль упала на 72%, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль — на 63%, до 2,2 млрд руб.

Теги: «Газпром-медиа», Маргарита Симоньян, Дмитрий Чернышенко
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