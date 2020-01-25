RT опроверг переход Симоньян на пост гендиректора «Газпром-Медиа»

В пресс-службе телеканала RT призвали не доверять сообщения о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян возглавит «Газпром-Медиа» после ухода генерального директора холдинга Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера в правительство России. О том, что такое назначение состоится, ранее писала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

«Восемь лет назад с такой же «инфой стопроцентов» Собчак назначала Симоньян гендиректором НТВ», — сообщили РБК в пресс-службе RT.

Публикация о переходе Симоньян на работу в «Газпром-медиа» в Telegram-канале Ксении Собчак появилась вечером в субботу, 25 января. Маргарита Симоньян позднее опровергла эти сообщения, заявив, что «я не могла и не могу быть назначена главой чего бы то ни было, потому что, как известно, у меня сердечный приступ». Ксения Собчак репостнула эту запись с пометкой: «То есть это неправда? Врут источники?)»

Генеральным директором «Газпром-Медиа» в 2015 году стал Дмитрий Чернышенко. 21 января он был, согласно указу президента, назначен заместителем председателя правительства.