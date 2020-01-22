Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

Журналистку направили в реанимацию. По данным СМИ, ей стало плохо из-за проблем с сердцем. Симоньян опровергла эту информацию, отметив, что сердечного приступа у нее не было

Маргарита Симоньян (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом РБК сообщили в институте.

«Она поступила в экстренную реанимацию, больше мы ничего сообщить не можем», — отметили в центре. Ее муж — режиссер и ведущий Тигран Кеосаян — отказался прокомментировать РБК случившееся. Помощница Симоньян не ответила на вопрос РБК. Газета «Московский комсомолец» писала, что журналистке стало плохо, когда она была на мероприятии в администрации президента, — скорую вызвали на улицу Старая площадь в Москве около 13:40. По данным издания, Симоньян пожаловалась на проблемы с сердцем.

Сама Симоньян в своем Telegram-канале опровергла информацию о возможных проблемах с сердцем. «В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала главред RT.