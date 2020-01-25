В Башкирии сгорел дом с двумя женщинами и ребенком

В Башкирии при пожаре погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщает Ufa1 со ссылкой на региональный МЧС.

Инцидент произошел 25 января около 17:00 (15:00 мск) в деревне Гумерово Ишимбайского района. В бревенчатом доме находились 61-летняя и 24-летняя женщины, а также двое детей. В результате пожара двое взрослых и трехлетний мальчик погибли.

Выжившую двухлетнюю девочку госпитализировали, пишет Башинформ.рф. По предварительным данным у нее диагностировали отравление угарным газом. Состояние ребенка оценивается как легкой степени тяжести. Собеседник издания сообщил, что девочку из горящего дома спасли соседи.

Пожар был локализован на площади 40 кв.м. В настоящий момент службы устанавливают причины случившегося.