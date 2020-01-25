Под Астраханью произошел крупный пожар на складе с пластиком

Пожар произошел на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Возгорание было зафиксировано в металлическом складе автобазы «Вишенка» по адресу: ул. Зеленая, дом 4, где хранилась пластиковая тара. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению огня привлечено 30 единиц техники, информации о возможных пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы области 25 января в 06:02 по местному времени (05:02 мск). В 08:04 (07:04 мск) возгорание было локализовано, о полной ликвидации отрытого горения сообщили в 08:36 (07:36 мск). Огонь охватил ангар, а также пластиковую тару и грузовик, находящийся на территории.