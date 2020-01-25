Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего проблемы на различных интернет-ресурсах.

Больше всего сбоев было зафиксировано в Великобритании, Франции, Бельгии, США и Польше. По информации Downdetector, перебои начались около 16:00 мск. У большинства пользователей (75%) проблемы возникли с новостной лентой. Также поступили жалобы на сбои при авторизации (12%) и полное отключение сети (12%).

О глобальном сбое в работе Facebook сообщалось также 5 декабря. Тогда у 50% пользователей возникли проблемы с обновлением новостной ленты, 26% пожаловались на полностью неработающий сайт, и еще 23% испытывали трудности со входом в социальную сеть.