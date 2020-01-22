Пользователи сообщили о глобальном сбое в Twitter

Пользователи Twitter сообщили о сбое в работе социальной сети. Это следует из отчета сервиса Downdetector.

Большинство жалоб на проблемы с работой соцсети поступило из Японии. Также затруднения испытывали жители Соединенных Штатов, Бразилии и Великобритании.

В частности 81% пользователей сообщили о сбое в работе приложения Twitter через гаджеты на платформе Android, 10% пожаловались на сбои в веб-версии и 8% — на проблемы со входом на сайт.