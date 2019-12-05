В работе Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи Facebook массово пожаловались на сбой в работе социальной сети. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 50% пользователей имели проблемы с обновлением новостной ленты, 26% сообщили о полностью неработающем сайте, еще 23% испытывали трудности со входом в социальную сеть.

Основные жалобы поступили из Мехико, а также восточного и западного побережья США. О сбое также писали жители Лондона, Манчестера, Парижа, Мадрида и Афин.

Ранее о глобальном сбое в работе Facebook сообщалось 19 ноября.