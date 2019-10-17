35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии

35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии

Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

По данным агентства, авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина. В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран. В результате происшествия транспортное средство загорелось.

В августе в результате аварии с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали. Во время остановки у въезда в Эр-Рияд в автобус врезалась фура. Всего в транспортном средстве находились 37 пассажиров.