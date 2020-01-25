В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека

В Воронеже четыре человека погибли и два пострадали в аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло накануне, около 23:40 мск на Московском проспекте. По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с двумя автомобилями Renault Logan и Ford Kuga.

Водитель Hyundai и два его пассажира, а также водитель Renault Logan скончались на месте. Помимо этого водителя Ford Kuga и пассажира Renault госпитализировали. Полиция начала проверку.

Накануне вечером на Бутырской улице в Москве столкнулись шесть автомобилей. Одна из машин по касательной задела стоявшую на перекрестке легковушку, после чего выехала на полосу встречного движения и врезалась в другой автомобиль. Участники ДТП задели еще три машины. В результате аварии погиб один человек и двое пострадали, в том числе несовершеннолетний.