Синоптики сообщили о новом погодном рекорде в Москве

«В четверг будет небольшая метель, как и обещали. Усиления ветра будут, но это не та метель, которую описывал Пушкин. Это будет ветер и небольшой снег, да. Но для Москвы сейчас это крайняя редкость», — рассказал он.

Синоптик добавил, что в столице ожидается понижение температуры до 3–5 градусов ниже нуля. Днем температура также не достигнет положительных значений, а в ночь на пятницу может опуститься до -8 градусов.

Тем не менее, заключил Вильфанд, отрицательные значения температуры в Москве все равно остаются выше нормы на 5–6 градусов.