Синоптики сообщили о новом погодном рекорде в Москве
В Москве побит температурный рекорд за последние 20 лет. Об этом РБК заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня рекорд, на 22-е число [января], состоялся. Он пришелся на ночные часы и составляет 4,1 градуса [тепла]», — уточнила она.
По ее словам, в ближайшее время новых рекордов не ожидается. До конца января столбики термометров не должны подняться до плюс 3–4 градусов.
И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК о том, какая погода ждет москвичей во второй половине недели.