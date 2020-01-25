Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему гендиректору петербургского «Метростроя» Николаю Александрову, обвиняемому в растрате, в виде заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты.

Экс-гендиректору петербургского «Метростроя» вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). По версии следствия, он вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым, заключив фиктивные договоры под видом исполнения госконтрактов, похитили средства «Метростроя». Ущерб оценен примерно в 178 млн руб.