У прилетевшего из Китая в Москву мальчика не обнаружили коронавирус

У мальчика, пожаловавшегося на недомогание по прилете транзитным рейсом из Пекина в московский аэропорт Шереметьево, не обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что по результатам медицинского обследования у ребенка диагностировали синдром раздраженного кишечника. «Инфекционная патология исключена», — отметили в пресс-службе. Также сообщается, что от остальных 374 пассажиров и 14 членов экипажа жалоб на здоровье не поступало.

Самолет из Пекина, на борту которого находился мальчик, приземлился в Москве 25 января. В Роспотребнадзоре сообщили, что семья ребенка исключила контакты с инфекционными больными и посещение регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Семья прошла в транзитную зону аэропорта для вылета в Афины.

Утром 25 января в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в России не зафиксировано. На всех пунктах пропуска через границу с Китаем проводится двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели 20 тыс. рейсов и более 1 млн человек.