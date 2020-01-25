Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус Общество, 13:17 Спасатели в Армении нашли застрявших в горах туристов из России Общество, 13:08 США «разморозили» $60 млн помощи Афганистану Политика, 13:03 Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп Общество, 12:55 Футболист «Боруссии» установил рекорд в чемпионате Германии Спорт, 12:51 Путин направил Эрдогану соболезнования после землетрясения в Турции Политика, 12:39 Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова Политика, 12:31 S7 назвала причину возвращения летевшего из Новосибирска во Вьетнам рейса Общество, 12:11 Кремль исключил смену курса по Украине Политика, 12:09 Министр спорта исключил конфликт интересов из-за совмещения постов Спорт, 12:03 Володин поздравил студентов с праздником Общество, 12:00 Власти Китая направили более 1,2 тыс. врачей в Ухань из-за коронавируса Общество, 11:51 Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму Политика, 11:46 Кому доверить вопросы собственной красоты и здоровья РБК и L’Oréal Professionnel, 11:40
Политика ,  
0 

США «разморозили» $60 млн помощи Афганистану

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что правительство США выделило $60 млн ранее «замороженной» помощи Афганистану после того, как власти Кабула добились видимых успехов в противодействии коррупции. Текст ее пресс-конференции приводится на сайте Госдепартамента.

По ее словам, «борьба с повсеместной коррупцией», озабоченность которой не раз выражал госсекретарь Майк Помпео, — ключевой элемент всех программ помощи Соединенных Штатов Афганистану. «Мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана и смогли выделить [экономическую] помощь в размере $60 млн», — сообщила Уэллс. Она подчеркнула, что при этом Афганистан «должен быть самостоятельным государством и развивать частный сектор».

В сентябре прошлого года власти США, Афганистана и лидеры исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о начале переговоров о выводе из Афганистана 5 тыс. американских военных. В итоге встреча не состоялась по инициативе президента США Дональда Трампа. Такое решение было принято после теракта в Кабуле 5 сентября, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военный. Ответственность за ЧП тогда взяло на себя движение «Талибан». В конце года Трамп заявил о готовности заключить с талибами мирное соглашение, однако уточнил, что оно может быть достигнуто только после прекращения боевых действий.

В сентябре Госдепартамент США заморозил помощь в размере $60 млн Афганистану и отменил выдачу еще $100 млн из-за опасений по поводу коррупции в правительстве и отсутствия финансовой прозрачности. Объявление было сделано за неделю до президентских выборов в Афганистане 28 сентября. Майк Помпео заявил тогда, что Вашингтон рассчитывает на проведение «свободных и справедливых выборов».

Теги: Талибан, Афганистан, США
Материалы по теме
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Политика
СМИ узнали о запрете Трампу писать в Twitter во время визита в Афганистан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter