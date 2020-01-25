США «разморозили» $60 млн помощи Афганистану

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что правительство США выделило $60 млн ранее «замороженной» помощи Афганистану после того, как власти Кабула добились видимых успехов в противодействии коррупции. Текст ее пресс-конференции приводится на сайте Госдепартамента.

По ее словам, «борьба с повсеместной коррупцией», озабоченность которой не раз выражал госсекретарь Майк Помпео, — ключевой элемент всех программ помощи Соединенных Штатов Афганистану. «Мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана и смогли выделить [экономическую] помощь в размере $60 млн», — сообщила Уэллс. Она подчеркнула, что при этом Афганистан «должен быть самостоятельным государством и развивать частный сектор».

В сентябре прошлого года власти США, Афганистана и лидеры исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о начале переговоров о выводе из Афганистана 5 тыс. американских военных. В итоге встреча не состоялась по инициативе президента США Дональда Трампа. Такое решение было принято после теракта в Кабуле 5 сентября, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военный. Ответственность за ЧП тогда взяло на себя движение «Талибан». В конце года Трамп заявил о готовности заключить с талибами мирное соглашение, однако уточнил, что оно может быть достигнуто только после прекращения боевых действий.

В сентябре Госдепартамент США заморозил помощь в размере $60 млн Афганистану и отменил выдачу еще $100 млн из-за опасений по поводу коррупции в правительстве и отсутствия финансовой прозрачности. Объявление было сделано за неделю до президентских выборов в Афганистане 28 сентября. Майк Помпео заявил тогда, что Вашингтон рассчитывает на проведение «свободных и справедливых выборов».