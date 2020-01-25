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В Екатеринбурге загорелся склад в административном здании

В Екатеринбурге загорелось административное здание, на первом этаже которого располагаются складские помещения. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, пожар возник на складе. В 10:31 по местному времени (08:31 мск) возгорание локализовали на площади 200 кв. м. В его тушении участвуют 114 человек и 36 единиц техники.

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В главке МЧС рассказали, что тушение огня осложнено удаленностью здания от источников воды и большой загрузкой складских помещений горючими веществами. Спасатели задействовали пожарный поезд. Данных о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся склад продуктовой базы. Площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м. Спасатели потушили возгорание, никто не пострадал.

Теги: Екатеринбург, пожар
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