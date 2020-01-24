В Ростовской области произошел пожар на фабрике мороженого

В Ростовской области загорелось одно из зданий компании — производителя мороженого «Проксима», говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пожар произошел в вафельном цехе, передает местный портал Rostov.ru. Огонь распространился на 300 кв. м, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС.

В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники.

19 января в Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой на площади 7,2 тыс. кв. м.