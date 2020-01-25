Во Владивостоке загорелся продуктовый склад

Пожар произошел на складе во Владивостоке. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:32 по местному времени (05:32 мск). Спустя два часа его ликвидировали. В тушении участвовали 39 человек и десять единиц спецтехники.

В результате никто не пострадал. Первоначальная площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС отмечает, что пожар произошел на складе продуктовой базы.

Накануне в Ростовской области загорелось здание производителя мороженого «Проксима». По данным портала Rostov.ru, пожар возник в вафельном цехе. Площадь возгорания составляла 300 кв. м. Никто не пострадал.