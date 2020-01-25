Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В лайнере находились 168 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет вылетел 24 января в 23:00 по местному времени (19:00 мск), однако через три часа вернулся обратно — после того, как сработал один из датчиков технической неисправности. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Отмечается, что пассажиры самолета вылетели в Камрань резервным рейсом в 06:15 по местному времени (01:15 мск).

Накануне самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Ереван, вернулся в аэропорт вылета в Екатеринбурге. Во время взлета у лайнера сработал датчик неисправности шасси. На борту находились 65 человек. Самолет приземлился в штатном режиме. Уральское управление на транспорте СК начало проверку.