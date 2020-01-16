Следовавший из Ростова в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Ростова-на-Дону в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«После замены борта рейс вылетел в аэропорт назначения. На данный момент самолет введен в строй и выполняет рейсы по расписанию», — сказал представитель авиакомпании.

В пресс-службе аэропорта Ростова-на-Дону Платов РБК подтвердили, что воздушное судно, выполнявшее рейс №201, после вылета вернулось в аэропорт. «Пассажиры доставлены по маршруту другим бортом», — уточнил представитель аэровокзала.

15 января самолет авиакомпании LOT Polish Airlines, вылетевший из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета. По информации издания RMF 24, спустя несколько минут после вылета бортовой компьютер самолета выдал сообщение о необходимости проведения технического осмотра. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.