Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Во время взлета у лайнера «Уральских авиалиний», на борту которого находились 65 человек, сработал датчик неисправности шасси. Cамолет вернулся в Кольцово и успешно приземлился

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Уральское управление на транспорте Следственного комитета объявило о процессуальной проверке по факту инцидента в аэропорту Кольцово (Екатеринбург).

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси. В связи с этим самолет вернулся в Кольцово, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 65 человек.

В пресс-службе аэропорта РБК уточнили, что речь идет о рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». «Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — добавил представитель Кольцово.

«Во время выполнения рейса U6-2949 Екатеринбург — Ереван сработала сигнализация о технической неисправности. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета <...> Для выполнения рейса в Ереван предоставлен резервный борт. Воздушное судно вылетело в 10:35 (8:35 мск)», — сообщили РБК в пресс-службе «Уральских авиалиний».