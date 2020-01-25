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В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 19 человек. Об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье. В результате землетрясения также пострадали 922 человека.

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В управлении сообщили, что общее количество подземных толчков — 184. В городах Элязыг, Маден и Сивридже были разрушены здания. В регион направили 1097 сотрудников поисково-спасательных служб.

Министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум заявил, что в Сивридже были разрушены пять зданий, а в городе Доганьол в провинции Малатья — 25.

Землетрясение произошло накануне. Его магнитуда составила 6,8. Первоначально глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал о двух пострадавших, а затем рассказал, что погибли два человека.

Теги: Турция, землетрясение
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