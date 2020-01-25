Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

В жилом доме в городе Старая Русса Новгородской области произошел пожар, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Старорусского района.

Среди пострадавших оказались трое детей. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что детей госпитализировали.

По словам собеседника агентства, пожар потушили в 03:09 мск. Он отметил, что из дома эвакуировали почти 70 человек, в том числе 20 детей.

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