В Красноярском крае из-за загоревшегося телевизора погибли три человека

В поселке Дубинино в Красноярском крае при пожаре в квартире погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание в телевизоре», — заявили в ведомстве.

Эту же причину проверяют в СК. По данным ведомства, пожар произошел утром 23 января. Спасатели, которых вызвали соседи, нашли в квартире тела 25-летних супругов и их годовалого ребенка.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

16 января в Иркутской области при пожаре в частном доме погибли двое детей, еще один ребенок пострадал. По данным МЧС, во время происшествия они были дома одни. Дети услышали хлопок в прихожей, где был включен светильник, после чего увидели густой дым. Младшие не захотели уходить из дома и старший ребенок побежал к соседям, после чего те вызвали пожарных.