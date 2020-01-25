В Австралии на заражение новым вирусом проверяют пять человек

В австралийском штате Новый Южный Уэльс врачи проверяют пятерых пациентов, которые могут быть заражены новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает министерство здравоохранения штата.

В соответствии с данными на 25 января, количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом — 0. Из соображений конфиденциальности ведомство не разглашает информацию о местонахождении пациентов.

По данным Reuters, ссылающихся на власти австралийского штата Виктория, пишут, первый подтвержденный зараженный коронавирусом уже есть.

Ранее о трех заболевших сообщала министр здравоохранения Франции Аньес Бузен. По ее словам, один из заразившихся выявлен в Париже, а второй в Бордо. Бузен отметил, что инфицированный гражданин недавно ездил в Китай, где в том числе посещал город Ухань.

Число жертв нового коронавируса из китайского Уханя к 25 января достигло 41 человека. Власти страны также сообщают о возросшем до 1287 человек количестве инфицированных.