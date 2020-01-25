Трамп представил эмблему Космических сил США

Американский лидер Дональд Трамп представил эмблему Космических войск США. Изображение он опубликовал в своем Twitter в пятницу.

«После консультаций с нашими военачальниками и конструкторами я рад представить новую эмблему для Космических сил Соединенных Штатов, шестого подразделения нашей великолепной армии», — написал президент.

Логотип представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и созвездий. Сверху написано «Космические силы Соединенных Штатов», а снизу — «Военно-воздушное министерство США». Также римскими цифрами указан год образования войск — 2019.

Голосование за эмблему Космических сил шло с 2018 года — тогда штаб по переизбранию Трампа разослал сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за новый род войск. Было предложено шесть вариантов логотипов.