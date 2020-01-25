Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп от имени американского народа поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за борьбу с новой формой коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

«Китай прилагает все усилия, чтобы сдержать распространение коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность», — добавил Трамп, отметив, что меры, принимаемые Китаем, сработают хорошо.

Вызывающий пневмонию коронавирус, который начал распространяться из китайского города Ухань, к 24 января заразил около 700 человек. 26 заразившихся умерли. Вирус распространился на другие провинции КНР, в том числе в крупнейшие города — Пекин и Шанхай.

Заболевшие зарегистрированы в Японии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде.

24 января власти Франции сообщили о первых двух заразившихся в Европе. В российском МИДе заявили, что среди выявленных пациентов нет граждан России, и вирус пока не проник страну. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай.