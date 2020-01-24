Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

В Брюсселе одобрили соглашение о Brexit, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо него документ подписала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все неизбежно изменится, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — написал Мишель и уже на французском добавил, что с нетерпением ждет возможности «написать эту новую страницу вместе».

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II. После утверждения документа в Брюсселе его должны одобрить в Европарламенте, голосование в котором запланировано на 29 января.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 января, но до конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого стороны продолжат переговоры о дальнейших отношениях.