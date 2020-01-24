Граждане России не пострадали в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

По предварительной информации, среди пострадавших в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе нет граждан России, сообщили РБК в Генеральном консульстве России во Франкфурте-на-Майне.

Такие данные предоставили российскому ведомству правоохранительные органы Баден-Вюртемберга.

Ранее сообщалось, что в Рот-ам-Зе неизвестный мужчина открыл стрельбу. Позже подозреваемого задержали. В результате происшествия погибли шесть человек и двое получили ранения.

Издание Bild сообщило, что жертвами стрелка стали члены его семьи. В полиции земли Баден-Вюртемберг заявили, что произошедшее — «семейная драма».