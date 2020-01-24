Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Видео автор снабдил подписью «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

Видео: Mohammad Atiq / Facebook

С визитом в Палестине президент России Владимир Путин был 23 января. Там в Вифлееме Путин встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

До этого в тот же день президент России посетил Израиль, где провел несколько встреч на высшем уровне и принимал участие в различных памятных мероприятиях, посвященных Холокосту и 75-й годовщине освобождения пленников Освенцима Красной армией. Изначально планировалось, что поездка Путина в Израиль и Палестину будет двухдневной, однако затем визит решили сократить из-за смены российского правительства.