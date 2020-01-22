Путин сократил визит в Израиль и Палестину

Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину был сокращен из-за формирования нового российского правительства. Об этом журналистам сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«В связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, делаем ее в один день», — пояснил он.

Так, Путин не сможет присутствовать на торжественном обеде президента Израиля Реувена Ривлина, который тот устраивает вечером 22 января. Израильская сторона с пониманием отнеслась к сокращению поездки российского лидера.

Тем не менее главу государства ожидает «сверхнасыщенный день» 23 января, заявил Ушаков.