Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Статья об украинском националисте Степане Бандере, опубликованная ЦРУ, не является сенсационной, но представляет интерес, сообщили опрошенные РБК историки. Ранее американское ведомство опубликовало на своем сайте статью из журнала «Социалистический вестник» об «украинском государстве» Бандеры. Статья была выпущена в 1951 году. Этот журнал издавался сторонниками меньшевиков в РСДРП, которые покинули Советский Союз. Выдержка из журнала попала в массив документов ЦРУ.

По мнению старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Дмитрия Суржика, в публикации нет ничего секретного. «Социалистический вестник» издавался меньшевиками в Париже и Нью-Йорке и свободно распространялся, отметил ученый.

«Другой вопрос — что данная статья заинтересовала указанное ведомство, и они ее сохранили. Публикация, безусловно, представляет интерес. Она весьма объективно оценивает историю политической карьеры Бандеры, начиная с подготовки покушения на министра внутренних дел [Польши Бронислава Перацкого] в 1934 году и до 30 августа 1941 года, когда он был помещен [немцами] под превентивный арест. В статье делаются правильные выводы о том, что Бандера был профессиональным гитлеровским агентом. Единственное — с моей точки зрения как историка, ей не хватает фундированности, ссылок на источники», — отметил ученый.

По словам Суржика, авторы статьи совершенно справедливо берут понятие «украинское государство» в кавычки. «Украинское государство» было не более чем проектом. Оно было провозглашено сразу же, как только бандеровцы вошли во Львов. Однако Гитлер не собирался предоставлять свободу или даже автономию кому-то из своих пособников», — добавил историк.