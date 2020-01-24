Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
Картины, ракеты и гражданские права: 6 музеев, посвященных женщинам Pink, 12:50 В отношении двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже Политика, 12:47 Порошенко пришел на допрос по делу о госизмене Политика, 12:39 ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая Общество, 12:36 Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Общество, 12:34 СМИ узнали о переходе Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер» за €20 млн Спорт, 12:25 В российских вузах запустят эксперимент по смене специальности студентов Общество, 12:23 Коронавирус против Bitcoin: как эпидемия повлияет на курс криптовалюты Крипто, 12:23 Как бизнесу получить премию за интеллектуальный капитал Партнерский материал, 12:22 Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса Общество, 12:20 Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата Политика, 12:20 Кто из членов правительства Медведева нашел работу. Фотогалерея Общество, 12:13  ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму Общество, 12:06 Аэропорт Уханя отменил все рейсы в Москву на фоне вспышки коронавируса Политика, 12:02
Общество ,  
0 

Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Статья об украинском националисте Степане Бандере, опубликованная ЦРУ, не является сенсационной, но представляет интерес, сообщили опрошенные РБК историки. Ранее американское ведомство опубликовало на своем сайте статью из журнала «Социалистический вестник» об «украинском государстве» Бандеры. Статья была выпущена в 1951 году. Этот журнал издавался сторонниками меньшевиков в РСДРП, которые покинули Советский Союз. Выдержка из журнала попала в массив документов ЦРУ.

По мнению старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Дмитрия Суржика, в публикации нет ничего секретного. «Социалистический вестник» издавался меньшевиками в Париже и Нью-Йорке и свободно распространялся, отметил ученый.

«Другой вопрос — что данная статья заинтересовала указанное ведомство, и они ее сохранили. Публикация, безусловно, представляет интерес. Она весьма объективно оценивает историю политической карьеры Бандеры, начиная с подготовки покушения на министра внутренних дел [Польши Бронислава Перацкого] в 1934 году и до 30 августа 1941 года, когда он был помещен [немцами] под превентивный арест. В статье делаются правильные выводы о том, что Бандера был профессиональным гитлеровским агентом. Единственное — с моей точки зрения как историка, ей не хватает фундированности, ссылок на источники», — отметил ученый.

По словам Суржика, авторы статьи совершенно справедливо берут понятие «украинское государство» в кавычки. «Украинское государство» было не более чем проектом. Оно было провозглашено сразу же, как только бандеровцы вошли во Львов. Однако Гитлер не собирался предоставлять свободу или даже автономию кому-то из своих пособников», — добавил историк.

Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

«Эти материалы подтверждают те документальные массивы, которые хранятся в Москве, в Киеве, в других государствах. Обнародование этих документов показывает, что американцам это тоже было известно. Поэтому поддержка украинского национализма в годы холодной войны говорит о том, что они закрывали глаза на его нацистское прошлое», — высказался историк.

Речь идет о публикации «Степан Бандера и «украинское государство» 1941 года». В статье говорится, что 30 июня 1941 года «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера» Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. «За пять недель существования «государства» были уничтожены более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — указывается в публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию на сайте ЦРУ, напомнила, что российская сторона не раз говорила о том, что Степан Бандера, которого называют «героем современной Украины, является агентом Гитлера, нацистом, преступником». «Сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное», — добавила она.

Теги: новости РБК, Степан Бандера, Вторая мировая война ..., Великая Отечественная война, Гитлер, ЦРУ, документы, украинское государство
Материалы по теме
В МИДе отреагировали на публикацию ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере
Политика
На украинско-российской границе предложили установить памятник Бандере
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter