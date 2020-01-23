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В следующих из Москвы во Владивосток поездах появится душ

«Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания РЖД) в середине февраля 2020 года планирует запустить по маршруту Москва —Владивосток вагоны плацкарт и купе, оснащенные душем. Об этом сообщил генеральный директор компании Петр Иванов, передает корреспондент РБК.

«Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава», — сказал Иванов.

Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В ноябре 2019 года из Москвы в Белгород запустили новый поезд, оснащенный душем и розетками. Кроме того, в новых вагонах появились холодильники, микроволновки и вендинговые автоматы с едой и напитками. Купе оборудовали розетками и разъемами USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. Фирменный поезд состоит из шести купейных и десяти плацкартных вагонов с двухвагонными сцепами «гармошкой».

Теги: Москва, Владивосток, поезд, душ
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