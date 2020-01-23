Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.

В него вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах страны. Уточняется, что все кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств.

Всего в состав резерва сейчас входят 138 человек. В Кремле напомнили, что в 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской области, Челябинской области и города Севастополя.

Кроме того, в начале 2020 года из резерва был назначен министр науки и высшего образования, а также состоялись два назначения в новой структуре аппарата правительства.