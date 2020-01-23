Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями Общество, 21:28 В следующих из Москвы во Владивосток поездах появится душ Общество, 21:21 В Подмосковье пациент угрожал врачу похожим на гранату предметом Общество, 20:59 Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США Общество, 20:58 Заместитель Турчака стал замруководителя аппарата правительства Политика, 20:52 Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным Технологии и медиа, 20:47 СМИ узнали об интересе «Челси» к Федору Чалову Спорт, 20:37 В Москве затопило переход на станции метро «Чеховская» Общество, 20:34 Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров Политика, 20:30 Захарова прокомментировала ситуацию с «отравителями из России» в Болгарии Политика, 20:21 Эксперты подсчитали возможную экономию на ипотеке после послания Путина Общество, 20:17 Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле Политика, 20:14 Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме Общество, 20:02 Госдеп заявил о временной приостановке операций против ИГ в Ираке Политика, 19:59
Политика ,  
0 

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.

В него вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах страны. Уточняется, что все кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств.

Всего в состав резерва сейчас входят 138 человек. В Кремле напомнили, что в 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской области, Челябинской области и города Севастополя.

Кроме того, в начале 2020 года из резерва был назначен министр науки и высшего образования, а также состоялись два назначения в новой структуре аппарата правительства.

Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур
Политика

Новым министром науки и высшего образования в правительстве Михаила Мишустина стал Валерий Фальков — ректор Тюменского государственного университета. В президентский кадровый резерв он вошел в 2014 году. Кроме того, сейчас Фальков входит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
 

Теги: Владимир Путин, кадровый резерв
Материалы по теме
Глава Росстата заявил об острой нехватке кадров
Общество
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter