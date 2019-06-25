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Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур
Участниками программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС стали 60 представителей региональных и федеральных властей, а также госкорпораций. Программа проходит параллельно с обучением в «школе губернаторов»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Кто попал в правительственный резерв

В понедельник, 24 июня, в Высшей школе госуправления РАНХиГС началось обучение нового потока подготовки управленческих кадров. Участниками восьмого потока стали 60 человек. Четверть из них направлены на обучение администрацией президента, четверть — федеральными органами власти, около половины — властями субъектов, еще трое — представители госкорпораций.

Эта программа проходит параллельно с обучением в «школе губернаторов», о которой писал РБК. В отличие от «школы губернаторов», которая насчитывает три потока, в программе подготовки управленческих кадров это уже девятый набор (считая «нулевой» в 2010 году). Разница между двумя программами — в том, что участники «школы губернаторов» чаще получают назначение на высокие государственные посты, пояснил РБК один из участников обучения.

Кроме того, «школу губернаторов» курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. А нынешний поток курирует Анатолий Кириенко, замруководителя аппарата правительства, уточнил собеседник РБК, по словам которого, «открывшаяся в понедельник программа проходит под кураторством аппарата правительства».

Ректор РАНХиГС Владимир Мау подтвердил РБК, что «в последние годы сформировалось несколько групп резерва — федеральный резерв аппарата правительства и президентский резерв. Работу по отбору кандидатов на обучение в резерве аппарата правительства проводят и министерства, и Кремль, уточнил он. «Дальше мы проводим анализ кандидатур, тестируем, после чего отбираются те, кто придет на эту программу», — рассказал Мау.

От федеральной власти обучение пройдут замминистра по делам Северного Кавказа, бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, замминистра связи Евгений Кисляков, замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев, замруководителя Росаккредитации Олег Мальцев, замруководителя ФАС Рачик Петросян и замдиректора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Андрей Терешок.

Большинство представителей региональных властей — замминистры и замгубернаторы. В частности, на обучение в РАНХиГС попали первый замгубернатора Иркутской области Руслан Болотов, зампред правительства Новгородской области Тимофей Гусев, замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов, министр культуры Омской области Юрий Трофимов. От госкорпораций в программу пригласили менеджеров «Ростеха» и ВЭБ.РФ Василия Акимова и Георгия Чикова, а также зампредседателя Дальневосточного банка Сбербанка Олега Михайлова.

Чему учат участников резерва

Обучение нынешнего потока продлится до конца 2019 года, дипломы его участники получат в середине декабря. Программа состоит из пяти модулей, большая часть из них связана с темой национальных проектов. Главное отличие нынешнего потока от предыдущих — в том, что в обучении акцент будет сделан на национальные проекты, сказал Владимир Мау. «Одна из особенностей этой программы — в том, что участники поделены на небольшие группы, каждая разрабатывает свой отдельный проект, который в дальнейшем может быть реализован на практике, — заявил Мау. — Не исключаю, что некоторых случаях в рамках этой работы сформируются новые предложения по реализации нацпроектов, ведь это не застывшая структура».

Для обучения участников резерва приглашены преподаватели РАНХиГС и других вузов, эксперты с федеральным опытом госуправления и с региональным опытом, в том числе и губернаторы, рассказал Мау. Программа предусматривает неделю стажировки за рубежом (скорее всего, это будет Школа государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, сообщил РБК ректор) и поездки в регионы.

Участников резерва после учебы могут ждать новые назначения, говорит Мау. Но это зависит не от факта их обучение по программе РАНХиГС, а скорее от личных качеств, пояснил он.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Администрация президента России, кадры, РАНХиГС, Владимир Мау, Игорь Кошин
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