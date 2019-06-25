Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур

Участниками программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС стали 60 представителей региональных и федеральных властей, а также госкорпораций. Программа проходит параллельно с обучением в «школе губернаторов»

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Кто попал в правительственный резерв

В понедельник, 24 июня, в Высшей школе госуправления РАНХиГС началось обучение нового потока подготовки управленческих кадров. Участниками восьмого потока стали 60 человек. Четверть из них направлены на обучение администрацией президента, четверть — федеральными органами власти, около половины — властями субъектов, еще трое — представители госкорпораций.

Эта программа проходит параллельно с обучением в «школе губернаторов», о которой писал РБК. В отличие от «школы губернаторов», которая насчитывает три потока, в программе подготовки управленческих кадров это уже девятый набор (считая «нулевой» в 2010 году). Разница между двумя программами — в том, что участники «школы губернаторов» чаще получают назначение на высокие государственные посты, пояснил РБК один из участников обучения.

Кроме того, «школу губернаторов» курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. А нынешний поток курирует Анатолий Кириенко, замруководителя аппарата правительства, уточнил собеседник РБК, по словам которого, «открывшаяся в понедельник программа проходит под кураторством аппарата правительства».

Ректор РАНХиГС Владимир Мау подтвердил РБК, что «в последние годы сформировалось несколько групп резерва — федеральный резерв аппарата правительства и президентский резерв. Работу по отбору кандидатов на обучение в резерве аппарата правительства проводят и министерства, и Кремль, уточнил он. «Дальше мы проводим анализ кандидатур, тестируем, после чего отбираются те, кто придет на эту программу», — рассказал Мау.