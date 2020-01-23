В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

Подозреваемым в причастности к преступлению местные СМИ назвали Сергея Федотова, которого журналисты Bellingcat считают генерал-майором ГРУ

Фото: Валентина Петрова / AP

Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.

По решению прокуратуры Софии все обвиняемые объявлены в международный розыск. На них выписаны европейские ордера на арест.

Официально власти не сообщили имен подозреваемых. News bg указывает, что в причастности к преступлению заподозрили некоего гражданина России, который приезжал в Болгарию под именем Сергея Вячеславовича Федотова. По информации, которую болгарские правоохранительные органы получили от коллег в Великобритании, этот же человек проходил по делу об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Всего он посещал Болгарию три раза вместе еще с двумя людьми, которые позже были якобы опознаны болгарскими спецслужбами.

Издание Bellingcat утверждает, что под псевдонимом Сергей Федотов скрывается генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который в 2018 году координировал акцию в Солсбери.

Причины покушения на Гебрева, который занимался торговлей оружием, пока не установлены. Сам бизнесмен утверждает, что речь могла идти о заказе со стороны конкурентов. Также есть предположение, что действия болгарина вызвали недовольство в России из-за того, что его подозревали в поставках оружия Грузии и Украине.