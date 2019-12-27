Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ведомстве заявили, что эти сообщения — «примитивный фейк». Военнослужащие российского центра примирения враждующих сторон и подразделений военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

25 декабря Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, базирующаяся в Лондоне, со ссылкой на свои источники сообщил, что между российскими и американскими военными произошла драка. По данным центра, американские военные в городе Телль-Тамер (провинция Аль-Хасака) ходили по городу с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей о присутствии сил США в этом районе. Американцы также посетили районы, где проживают арабы из племени аль-Шарабин и курды. Их визит по времени совпал с присутствием в этих районах российских военных, с которыми у американцев завязался рукопашный бой.