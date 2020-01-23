Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме Общество, 20:02 Госдеп заявил о временной приостановке операций против ИГ в Ираке Политика, 19:59 В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии Политика, 19:58 Россияне назвали лучшие вузы страны Общество, 19:52 Черчесов выступил за переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи» Спорт, 19:51 Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе Общество, 19:47 Владимир Путин привез в Иерусалим новую глобальную инициативу Политика, 19:36 В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом Общество, 19:36 Путин прибыл в Палестину Политика, 19:21 ЦБ покинула куратор регулирования национальной платежной системы Финансы, 19:08 Российские фигуристы стали вторыми в ритм-танце на чемпионате Европы Спорт, 18:58 Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света Политика, 18:53 В Подмосковье младенец отравился неизвестным веществом Общество, 18:52 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:51
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский выступал практически перед пустым залом. Об этом пишет Arutz Sheva.

Издание отмечает, что во время выступления Зеленского в зале присутствовали несколько десятков человек. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — пишет Arutz Sheva.

Издание уточняет, что в своей речи Зеленский озвучил «много абсурдных вещей», как, например, предложение включить Украину в состав Евросоюза вместо Великобритании, которая выйдет из него в конце месяца.

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Он посвящен теме формирования капитализма для всех заинтересованных сторон в качестве путей решения самых серьезных проблем мира, созданных разделением общества.

Выступая на форуме 22 января, Зеленский заявил, что выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС. «Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — сказал украинский президент.

Теги: Владимир Зеленский, Давос, Израиль
Материалы по теме
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter