Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский выступал практически перед пустым залом. Об этом пишет Arutz Sheva.

Издание отмечает, что во время выступления Зеленского в зале присутствовали несколько десятков человек. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — пишет Arutz Sheva.

Издание уточняет, что в своей речи Зеленский озвучил «много абсурдных вещей», как, например, предложение включить Украину в состав Евросоюза вместо Великобритании, которая выйдет из него в конце месяца.

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Он посвящен теме формирования капитализма для всех заинтересованных сторон в качестве путей решения самых серьезных проблем мира, созданных разделением общества.

Выступая на форуме 22 января, Зеленский заявил, что выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС. «Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — сказал украинский президент.