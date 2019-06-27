ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,99 -0,09 EUR Бирж. 71,65 -0,07 Brent 65,71 -1,04% USD Нал. 63,47 62,62 EUR Нал. 72,10 71,25 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1376 +0,0014 BTC/USD Бирж. 12 059,00 -817,00 IMOEX 2 769,67 -0,20% RTSI 1 385,19 -0,10% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alibaba $220 (+29,64%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Alibaba $220 (+29,64%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 12:15
«Крылья Советов» продлили аренду футболиста «Спартака» Спорт, 14:43 Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже» Бизнес, 14:43 В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества Общество, 14:38 ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE Общество, 14:33 Волкер назвал разведение сил в Станице Луганской «хорошим шагом Украины» Политика, 14:27 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 14:25 Как и зачем бренды масс-маркета переходят на экологичное сырье Зеленая экономика, 14:12  ЦБ пообещал наказать «Открытие» за слоган «госбанк нашего времени» Финансы, 14:07 Террористы-смертники устроили два взрыва в центре столицы Туниса Общество, 14:06 Как найти внутри компании сотрудника с прорывной идеей Pro, 13:59 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 13:58 В России разрешили эксплуатацию первой плавучей АЭС Экономика, 13:57 В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии Политика, 13:52 Казань примет первые в истории спортивные Игры стран СНГ Спорт, 13:49
Общество ,  
0 
ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE

НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) стал единственным вузом России, который вошел в рейтинг топ-100 молодых университетов по версии Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте рейтинговой организации.

ВШЭ заняла 60-е место в списке. Согласно рейтингу, общее число студентов в ней составляет более 19,5 тыс., при этом доля иностранных — 8%.

В 2017 году российский вуз занимал 96-е место, а в 2018-м — уже 84-е. Таким образом, НИУ ВШЭ за два года сделал скачок на 36 позиций.

Общество
МГУ вошел в топ-200 университетов мира в рейтинге THE

Вместе с НИУ ВШЭ 60-е место делят два американских вуза: Калифорнийский университет в Мерседе и Университет Раш.

В первую пятерку вошли Гонконгский университет науки и технологии (1-е место, Гонконг), Федеральная политехническая школа Лозанны (2-е место, Швейцария), Наньянский технологический университет (3-е место, Сингапур), Париж науки и гуманистика (PSL; 4-е место, Франция) и Городской университет Гонконга (5-е место, Гонконг).

Теги: ВШЭ, Рейтинг, топ-100, университеты
Материалы по теме
Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов
Общество
Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS
Общество
МГУ вошел в топ-200 университетов мира в рейтинге THE
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter