ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE

ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE

НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) стал единственным вузом России, который вошел в рейтинг топ-100 молодых университетов по версии Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте рейтинговой организации.

ВШЭ заняла 60-е место в списке. Согласно рейтингу, общее число студентов в ней составляет более 19,5 тыс., при этом доля иностранных — 8%.

В 2017 году российский вуз занимал 96-е место, а в 2018-м — уже 84-е. Таким образом, НИУ ВШЭ за два года сделал скачок на 36 позиций.

Вместе с НИУ ВШЭ 60-е место делят два американских вуза: Калифорнийский университет в Мерседе и Университет Раш.