Путин пожал руки принцу Чарльзу и Макрону на форуме памяти Холокоста

Президент России Владимир Путин пожал руки британскому принцу Чарльзу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону на Всемирном форуме памяти Холокоста, пройдя при этом мимо вице-президента США Майка Пенса, сообщает корреспондент РБК.

Российский лидер прибыл на мероприятие позже и пропустил выступление президента Израиля Реувена Ривлина, так как вручал орден Мужества Нице Шахам — внучатой племяннице одного из героев восстания в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

Президент России сел рядом с президентом Франции Макроном, поздоровавшись с ним. Тот в свою очередь указал Путину на принца Чарльза, и российский лидер также пожал ему руку.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Иерусалиме 23 и 24 января. Участие в памятных мероприятиях принимают руководители и высокопоставленные представители из более чем 40 стран.