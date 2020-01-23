Устроивший стрельбу в центре Еревана сдался полиции

Неизвестный, устроивший стрельбу в бизнес-центре «Эребуни плаза» в Ереване, сдался полиции. Об этом говорится в сообщении полиции Армении.

Переговоры с мужчиной проводил исполняющий обязанности начальника полиции республики Арман Саргсян. После переговоров мужчина сдал оружие сотрудникам правоохранительных органов, после чего его доставили в участок. Пострадавших в результате стрельбы нет, сообщили в ведомстве.

Стрельба началась 23 января на первом этаже торгового центра. Стрелок захватил заложника и потребовал переговоров. Он настаивал на том, чтобы его пропустили к офису второго президента Армении Роберта Кочаряна, который расположен в бизнес-центре.

Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян уточнил, что в момент стрельбы в офисе никого не было в связи с обеденным перерывом.