Устроивший стрельбу в центре Еревана сдался полиции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Сможет ли виртуальная реальность помочь в лечении наркозависимости Индустрия 4.0, 16:53  Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств Политика, 16:39 Продажи Rolls-Royce и Lamborghini в 2019 году в России выросли вдвое Бизнес, 16:39 Избирком РФС рассмотрит легитимность избрания Прядкина главой РПЛ Спорт, 16:38 Памфилова допустила проведение голосования по Конституции в будний день Общество, 16:37 В цирке объяснили появление слонов на улицах Екатеринбурга Общество, 16:36 Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю Финансы, 16:36 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 16:34 Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски Бизнес, 16:32 Минтруд подготовил поправки о внедрении отраслевой системы оплаты труда Общество, 16:30 Структура нового российского правительства. Инфографика Политика, 16:26 На Украине сообщили о сокращении населения на 11,5 млн человек за 18 лет Общество, 16:25 «Зенит» принял решение продлить контракт с Сергеем Семаком Спорт, 16:24 China Post пообещала дополнительно дезинфицировать все посылки из Уханя Общество, 16:14
Общество ,  
0 

Устроивший стрельбу в центре Еревана сдался полиции

Неизвестный, устроивший стрельбу в бизнес-центре «Эребуни плаза» в Ереване, сдался полиции. Об этом говорится в сообщении полиции Армении.

Переговоры с мужчиной проводил исполняющий обязанности начальника полиции республики Арман Саргсян. После переговоров мужчина сдал оружие сотрудникам правоохранительных органов, после чего его доставили в участок. Пострадавших в результате стрельбы нет, сообщили в ведомстве.

СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване
Общество

Стрельба началась 23 января на первом этаже торгового центра. Стрелок захватил заложника и потребовал переговоров. Он настаивал на том, чтобы его пропустили к офису второго президента Армении Роберта Кочаряна, который расположен в бизнес-центре.

Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян уточнил, что в момент стрельбы в офисе никого не было в связи с обеденным перерывом.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год. Через год после своего ухода он вошел в совет директоров АФК «Система». Летом 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя, после чего дважды освобождали и вновь брали под стражу. В 2019 году Конституционный суд Армении приостановил дело против экс-президента до тех пор, пока Европейский суд по правам человека и Венецианская комиссия не проверят статью, по которой обвиняется Кочарян, на соответствие Конституции.

Теги: Ереван, Армения, стрельба
Материалы по теме
СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване
Общество
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Общество
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter