СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване

По предварительным данным, злоумышленник требует пропустить его в офис второго президента Армении Роберта Кочаряна

Злоумышленник открыл стрельбу в бизнес-центре «Эребуни-плаза» в Ереване и захватил заложника, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на источник.

«Факт стрельбы подтверждаем. Звонок к нам поступил в 14:38 по местному времени. Сейчас в «Эребуни-плаза» работает полиция, информация о заложниках проверяется», — сообщили РБК в пресс-службе полиции Армении.

По данным издания Pastinfo, стрельбу открыли на первом этаже здания. Злоумышленник потребовал переговоров.

Стрелок потребовал, чтобы его пропустили к офису второго президента Армении Роберта Кочаряна, который расположен в бизнес-центре, сообщает Sputnik со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, в здание вошла группа спецназовцев.

Руководитель офиса бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян подтвердил РБК, что в бизнес-центре находится офис экс-главы государства. «Да, офис находится на шестом этаже, события происходят, если я не ошибаюсь, на первом этаже. На тот момент в офисе никого не было, был обеденный перерыв», — сказал он.