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Политика ,  
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Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

Во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.

«За годы блокады ленинградцы сдали для нужд фронта 144 т крови», — рассказал Путин во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме. Президент России также отметил, что ранее не знал об этом факте и он его «потряс».

Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда
Общество

Путин находится с визитом в Израиле, куда он приехал, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим советской армией.

В ходе своего визита он также провел несколько встреч. Так, например, он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином.

Кроме того, президент России побеседовал с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 года колонии в России за контрабанду наркотиков. После этого он сообщил журналистам, что понимает, что Наама — из «очень порядочной семьи», а также добавил, что учтет этот факт и просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об освобождении девушки.

Кроме того, вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и мэром Иерусалима Моше Лионом Путин принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного подвигу жителей Ленинграда в годы блокады.

Теги: Владимир Путин, блокада Ленинграда, кровь
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