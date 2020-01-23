Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

Во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.

«За годы блокады ленинградцы сдали для нужд фронта 144 т крови», — рассказал Путин во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме. Президент России также отметил, что ранее не знал об этом факте и он его «потряс».

Путин находится с визитом в Израиле, куда он приехал, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим советской армией.