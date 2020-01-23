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Минтруд подготовил поправки о внедрении отраслевой системы оплаты труда

Министерство труда подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевой системы оплаты труда во всей социальной сфере. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным — экс-главой Минтруда. — РБК) подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевой системы оплаты труда, без ограничения», — сообщила Голикова, добавив, что документ уже внесли на рассмотрение в правительство России. По словам вице-премьера, в Министерстве финансов уже согласовали такую систему оплаты.

Голикова пояснила, что отраслевую систему оплаты труда внедрят прежде всего для медицинских работников. «Вчера президент [Владимир Путин], общаясь с молодыми людьми в «Сириусе», сказал о том, что мы идем, в первую очередь, по медицинским работникам, но дальше вопрос по всей социальной сфере», — отметила вице-премьер.

Голикова выразила надежду на то, что документ будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время, а затем будет направлен на рассмотрение в Госдуму. «После этого мы уже могли бы сконструировать систему оплаты труда для медработников», — заключила она.

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В октябре Путин поручил правительству до 20 сентября 2020 года внести предложения о сроках, в которые будет введена отраслевая система оплаты труда в сфере здравоохранения. Кроме того, министры должны были оценить дополнительные расходы, которые потребуются для поэтапного перехода к новой системе.

22 января Путин вновь напомнил о необходимости перехода на отраслевую систему оплаты труда. По словам президента, по всей России должен быть единый перечень всех надбавок, которые не различаются в несколько раз в зависимости от региона. При этом Путин отметил, что при внедрении системы необходимо сохранить уже существующие стимулирующие и компенсационные доплаты.

Теги: Минтруд, медицина, оплата труда
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