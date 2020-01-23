Минтруд подготовил поправки о внедрении отраслевой системы оплаты труда

Министерство труда подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевой системы оплаты труда во всей социальной сфере. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным — экс-главой Минтруда. — РБК) подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевой системы оплаты труда, без ограничения», — сообщила Голикова, добавив, что документ уже внесли на рассмотрение в правительство России. По словам вице-премьера, в Министерстве финансов уже согласовали такую систему оплаты.

Голикова пояснила, что отраслевую систему оплаты труда внедрят прежде всего для медицинских работников. «Вчера президент [Владимир Путин], общаясь с молодыми людьми в «Сириусе», сказал о том, что мы идем, в первую очередь, по медицинским работникам, но дальше вопрос по всей социальной сфере», — отметила вице-премьер.

Голикова выразила надежду на то, что документ будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время, а затем будет направлен на рассмотрение в Госдуму. «После этого мы уже могли бы сконструировать систему оплаты труда для медработников», — заключила она.