Путин назвал несправедливой разницу в зарплатах врачей и их руководства

Руководители медицинских учреждений не должны получать в три-пять раз больше рядовых врачей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с общественностью Липецкой области, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была все-таки справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач», — цитирует агентство слова главы государства.

Путин призвал также перейти на отраслевую систему оплаты труда. По его словам, сейчас ставка «разнится от 30 до 50% от всей зарплаты». Президент отметил, что при переходе на новую систему ни в коем случае нельзя отказываться от уже существующих стимулирующих и компенсационных доплат.

По мнению президента, во всей стране нужно ввести единый перечень всех надбавок, чтобы они не разнились в несколько раз в зависимости от региона. Он добавил, что такая система единых окладов и выплат потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

В конце декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый механизм расчета зарплат врачей. По его мнению, нынешняя система не отражает реального положения дел, так как зарплаты руководства лечебных заведений значительно превышают доходы рядовых сотрудников и существенно влияют на средние показатели.