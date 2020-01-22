В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле

Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина». Исключать вероятность встречи в Киеве не стали, заметив, что она может быть посвящена только вопросам дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», — сообщили в офисе Зеленского.

Пока у Зеленского запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января, в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. На него приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы Франции, Великобритании, США и Германии. В список приглашенных также вошел Владимир Путин, который выступит в качестве одного из основных докладчиков. От визита в Израиль отказался президент Польши Анджей Дуда. По одной из версий, это произошло из-за резонансного конфликта Москвы и Варшавы, связанного с оценкой Второй мировой войны, и нежелания присутствовать на форуме вместе с Путиным.