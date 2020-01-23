Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев

Украина ведет как и переговоры об освобождении лиц, удерживаемых на «временно оккупированных территориях», так и отдельный диалог по обмену с Россией. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы уже начали диалог с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — сказал он журналистам в ходе своего визита в Иерусалим.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся в сентябре по формуле 35 на 35.

Тогда в Москву, в частности, вернулись глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, проходивший на Украине по делу о гибели рейса MH17 в 2014 году. Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.