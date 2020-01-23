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Госдума приняла закон о введении должности замглавы Совбеза

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, назначения, отставку и полномочия по этой должности определяет президент. Как и другим членам органа, замглавы Совбеза запрещается иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство или иной документ, разрешающий постоянно проживать в другой стране.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
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16 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности зампреда Совета безопасности. Глава государства назначил на этот пост Дмитрия Медведева, который после оглашения послания президента Федеральному собранию объявил о роспуске правительства.

Президент заявил, что учредит эту должность специально для бывшего премьера и поручит ему заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Теги: Госдума, законопроект, Совет безопасности
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