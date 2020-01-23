Объявивший о подготовке «марша на Крым» назвал дату начала акции

Участники запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» планируют пересечь границу с Крымом 2 мая. Об этом украинскому «Пятому каналу» сообщил экс-депутат Верховной рады, глава организации Рефат Чубаров.

По его словам, участники акции перейдут границу через пункт пропуска «Чонгар». Он добавил, марш будет представлять собой акцию ненасильственного сопротивления против присоединения Крыма к России. Однако он не исключил силовой вариант прорыва на полуостров.

Чубаров отметил, что в первых рядах марша будут идти члены «Меджлиса крымскотатарского народа», а также украинские депутаты и представители Запада.

Рефат Чубаров объявил о планах провести шествие с территории Украины в Крым в начале декабря 2019 года. По его словам, название акции — «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».