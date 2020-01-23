Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым» Политика, 12:19 Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль Политика, 12:19 Без лишних слов: как заставить помалкивать бывшего сотрудника Pro, 12:17 Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии Бизнес, 12:14 РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды Технологии и медиа, 12:12 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию Общество, 12:11 Отец Нурмагомедова назвал муляжом победу Макгрегора над Серроне Спорт, 12:09 В аэропорту Перми ответили на сообщения о заболевшей пассажирке из Китая Общество, 12:08 РФПИ и Baring Vostok инвестировали в сервис по продаже подержанных машин Технологии и медиа, 12:04 Оператор системы цифровой маркировки сигарет ответил на слова о росте цен Бизнес, 12:01 Андрей Белоусов станет куратором транспорта в правительстве Бизнес, 11:58 Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии Финансы, 11:54 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 11:52 10 знаменитостей ставшие мамами после 45 лет Pink, 11:47
Вирус из Китая ,  
0 

В аэропорту Перми ответили на сообщения о заболевшей пассажирке из Китая

Пассажирка самолета, прибывшего из китайского города Санья в Пермь, почувствовала себя плохо на борту, у нее поднялась температура, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

«У нее поднялась температура. Ее передали медикам, по предварительной информации, это простудное заболевание. Сейчас врачи выясняют причину», — сказал он. Комментируя информацию о том, что других пассажиров не выпускали из самолета, представитель аэропорта отметил: «Спустя 20 минут, после того, как пассажиров проверили тепловизором, всех выпустили».

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как сообщает «РБК Пермь», в Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора, на борт также поднялись медики. Пассажирам разрешили выйти из самолета после того, как женщину средних лет с признаками болезни увезла бригада скорой помощи.

По словам представителя пресс-службы Azur Air, высокую температуру у пассажирки выявили при помощи тепловизора. «В данный момент она проходит паспортный контроль, направляется в медицинский пункт для сдачи анализов и подтверждения или опровержения подозрений», — сказали в авиакомпании. В Azur Air добавили, что тепловизором проверяют всех пассажиров, прилетевших из Китая.

Роспотребнадзор решил измерять температуру на границе из-за коронавируса
Общество

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Жертвами болезни стали уже 17 человек, еще более 570 заражены. В связи с этим меры безопасности на границах были усилены, медики проверяют состояние здоровья прибывших из Китая пассажиров.

Теги: Пермь, вирус, новости РБК
Материалы по теме
В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Общество
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса в Китае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter