В аэропорту Перми ответили на сообщения о заболевшей пассажирке из Китая

Пассажирка самолета, прибывшего из китайского города Санья в Пермь, почувствовала себя плохо на борту, у нее поднялась температура, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

«У нее поднялась температура. Ее передали медикам, по предварительной информации, это простудное заболевание. Сейчас врачи выясняют причину», — сказал он. Комментируя информацию о том, что других пассажиров не выпускали из самолета, представитель аэропорта отметил: «Спустя 20 минут, после того, как пассажиров проверили тепловизором, всех выпустили».

Как сообщает «РБК Пермь», в Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора, на борт также поднялись медики. Пассажирам разрешили выйти из самолета после того, как женщину средних лет с признаками болезни увезла бригада скорой помощи.

По словам представителя пресс-службы Azur Air, высокую температуру у пассажирки выявили при помощи тепловизора. «В данный момент она проходит паспортный контроль, направляется в медицинский пункт для сдачи анализов и подтверждения или опровержения подозрений», — сказали в авиакомпании. В Azur Air добавили, что тепловизором проверяют всех пассажиров, прилетевших из Китая.